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Политолог Рожин заявил, что Порошенко вернулся на Украину с гарантиями поддержки от США

  /   Обновлено: 18 января 2022 16:09
Политика
Политолог Рожин заявил, что Порошенко вернулся на Украину с гарантиями поддержки от США
Global Look Press  /  poroshenko.petro/ vk.com

Санкт-Петербург, 18 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на родину с гарантиями поддержки от Соединенных Штатов. Соответствующее заявление в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» сделал политолог, военный аналитик Борис Рожин.

По словам эксперта, возвращение Порошенко говорит о том, что он имеет за спиной некоторые гарантии. Они состоят в том, что экс-лидеру страны изберут меру пресечения в виде домашнего ареста, считает Рожин. Он подчеркнул, что у бывшего главы государства, скорее всего, сохранились связи с Администрацией президента США, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению Рожина, несмотря на то, что по закону президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность посадить Порошенко, фактически он не сможет этого сделать и проигрывает. Аналитик назвал главный козырь экс-лидера, который позволит ему избежать реального срока. Эксперт выразил уверенность в том, что им является оглядка киевских властей на позицию Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу.

«Сейчас — на фоне падения рейтинга Зеленского — начинается подготовительная работа к будущим выборам. Понятное дело, что Зеленского и его окружение позиционируют просто как слабых недальновидных людей, которые связаны с олигархом (Игорем. — Прим. ФАН) Коломойским. А то, что он не может посадить Порошенко и его компанию, говорит лишь о том, что позиции Зеленского слабы», — рассказал политолог.

Ранее сообщалось, что суд по избранию меры пресечения по делу о государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко перенесен на 19 января.

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Все новости / Политика / Политолог Рожин заявил, что Порошенко вернулся на Украину с гарантиями поддержки от США
украина Киев порошенко
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