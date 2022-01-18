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Словакия опровергла сообщения СМИ о подготовке в стране украинских боевиков

Армия
Словакия опровергла сообщения СМИ о подготовке в стране украинских боевиков
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Братислава, 18 января. Оборонное ведомство Словакии опровергло информацию американских СМИ о якобы готовности страны организовать на своей территории подготовку украинских боевиков.

Американская газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме накануне сообщила о планах по обучению украинских боевиков на территории соседних с Украиной стран, включая Словакию. В публикации издания говорилось, что подобный сценарий якобы может быть реализован в случае военного конфликта между Киевом и Москвой.

Эту информацию категорически опровергла представитель минобороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова. Она заявила, что подобные вопросы никогда не обсуждались, а представленные СМИ данные не имеют ничего общего с действительностью.

«Подобная возможность, которая, как утверждается, исходит из "секретного источника" в администрации США, со Словацкой республикой никогда не обсуждалась ни на двустороннем, ни на многостороннем уровне», — сообщила она.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Глава СВР Сергей Нарышкин подчеркивал, что Москва заинтересована в добрососедских и взаимовыгодных отношениях с Киевом, передает RT.

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