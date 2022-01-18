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Летом в Самарской области пройдет фестиваль авторской музыки
Общество
Летом в Самарской области пройдет фестиваль авторской музыки
pexels.com  /  42 North

Самара, 18 января. Авторов и исполнителей собственных песен ждут на фестивале «САМ.ФЕСТ», который пройдет в Самарской области 11 и 12 июня 2022 года.

Финалисты конкурса во время фестивальных дней смогут посетить мастер-классы от каждого из хедлайнеров «САМ.ФЕСТ». Среди них ожидаются Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Manizha, Олег Митяев, Сергей Бобунец, группы «Мельница», Billy's Band и VLNY, сообщает СОВА.

Победителей ждет главный приз - полный пакет поддержки начинающих музыкантов от команды наставников, включая продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, специалистов по продвижению, а также специальных гостей фестиваля. Отмечается, что лучшие композиции молодых музыкантов будут изданы в фестивальном сборнике.

Участник, заслуживший наивысшую оценку от жюри, сможет записать мини-альбом (EP) при содействии саунд-продюсера Андрея Самсонова, работавшего с Земфирой, Manizha, Вячеславом Бутусовым, группами «Аквариум», «Пикник», «Сплин», а также с Марком Алмондом, Ником Кейвом и другими знаменитыми исполнителями.

Ранее ФАН сообщал о трагическом инциденте во время проведения музыкального фестиваля Astroworld Festival в Техасе. Среди фанатов рэп-исполнителя Трэвиса Скотта возникла давка, жертвами которой стали восемь человек.

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