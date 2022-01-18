Nissan привезет в Россию Pathfinder американского производства

Иокогама, 18 января. Автопроизводитель из Японии рассказал о комплектациях, а также ценнике следующей генерации кроссовера Pathfinder на отечественном рынке.

Новая генерация паркетника Pathfinder будет поставляться на отечественный автомобильный рынок прямиком из Соединенных Штатов Америки. Заниматься сборкой данной модели будет конвейер завода из штата Теннесси в небольшом городе Смирна.

Представители корпорации заявили, что в РФ приедет четыре комплектации автомобиля. Среди них — Business, High Tech, Top и флагманская Top Comfort. Если базовая версия будет доступна по цене от 4,2 млн рублей, то самый старший экземпляр реализуется за 4,9 млн рублей.

Известно, что российские автолюбители смогут приобрести кроссовер с предустановленным силовым агрегатом на бензине объемом 3,5 литра. Пока что мощность двигателя не раскрывается, но он точно будет работать в паре с АКПП на девять передач в рамках полноприводной системы. Премьера Nissan Pathfinder прошла еще в феврале предыдущего года. Предполагается, что продажи транспортного средства в России начнутся во второй половине февраля текущего года.

Автомобилестроительная компания ранее представила серийную версию спортивного авто Z Proto. Модель стала практически точным повторением прототипа.