Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 15:00
15:00
Видео
300 птиц погибло в Москве при пожаре на голубятне
14:59
Политика
Политолог Манукян связал возвращение Порошенко на Украину с казахстанскими событиями
14:58
Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили признался, что продал квартиру в 90-е из-за долгов
14:55
Политика
Политолог Шипилин: неожиданный ход России может обесценить любой санкционный выпад США
14:52
Политика
Политолог Ковтун исключил новый Майдан на Украине из-за ситуации с Порошенко
14:51
Происшествия
Кондуктор автобуса обматерила пенсионерку из-за замечания в Екатеринбурге
14:50
Экономика
Аналитики оценили темпы строительства жилья в Москве
14:48
Политика
Политолог Рожин заявил, что Порошенко вернулся на Украину с гарантиями поддержки от США
14:47
Общество
Собянин заявил о динамичном распространении «Омикрона» в Москве и области
14:47
Общество
Летом в Самарской области пройдет фестиваль авторской музыки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной

Политика
Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной
Федеральное агентство новостей

Анкара, 18 января. Возможность «нападения» России на Украину является нереалистичной. Соответствующим мнением поделился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он хочет обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным сложившуюся вокруг Украины обстановку. Слова Эрдогана передает телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что выводы о якобы «размещении оружия Вооруженных сил Российской Федерации» на Украине сделали западные средства массовой информации. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной
украина россия турция
Комментировать