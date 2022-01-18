Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной

Анкара, 18 января. Возможность «нападения» России на Украину является нереалистичной. Соответствующим мнением поделился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он хочет обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным сложившуюся вокруг Украины обстановку. Слова Эрдогана передает телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что выводы о якобы «размещении оружия Вооруженных сил Российской Федерации» на Украине сделали западные средства массовой информации. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.