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Первый в Приморье газовый терминал будет построен под Владивостоком
Экономика
Первый в Приморье газовый терминал будет построен под Владивостоком
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Владивосток, 18 января. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Возведение объекта запланировано в районе бухты Перевозной под Владивостоком, сообщает издание PrimaMedia. Проектируемый участок строительства расположен в поселке Приморский, в границах морского порта Владивосток. Годовая производительность терминального комплекса может составлять до 1 млн тонн в год. Основные перегружаемые продукты — пропан, бутан, техническая смесь пропана и бутана.

Сжиженные газы получают из попутных нефтяных газов, а также газоконденсатных месторождений. Наибольшую ценность для газоснабжающей отрасли имеют пропан и бутан.  Основное преимущество в том, что их легко хранить и перевозить в жидком виде, а использовать в виде газа.

Ранее ФАН рассказывал о газовом кризисе в Молдавии. По словам министра инфраструктуры и регионального развития страны Андрея Сыпну, закупочные цены на топливо пока не стабильны.

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владивосток терминал бутан сжиженный газ пропан
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