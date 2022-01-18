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Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в Майами

Спорт
Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в Майами
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Майами, 18 января. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал арену турнира Eagle FC в США.

Экс-чемпион UFC показал фанатам в своем Instagram-аккаунте арену турнира Eagle FC, который пройдет в США.

«28 января позади меня будут искры», — пообещал основатель промоушена.

Хабиб Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в Майами
Prt Scr instagram.com / @khabib_nurmagomedov

В конце текущего месяца в Майами состоится первый турнир Eagle FC. Главным поединком вечера станет встреча Сергея Харитонова и Тайрона Спонга.

Напомним, на прошлой неделе 33-летний боец заразился коронавирусом. Россиянин самоизолировался в одном из гостиничных номеров в Сингапуре.

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хабиб нурмагомедов mma ufc
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