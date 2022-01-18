Ситуация на рынках: цены на нефть побили семилетний рекорд и поддержали рубль

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировали дальнейший рост цен на нефть и рассказали о ситуации на валютном рынке.

Нефть

Вчерашний день завершился повышением стоимости нефти с отметки 86 в район 86,6 доллара за баррель. Но утро 18 января наступило с еще более позитивных показателей — нефть обновила семилетний максимум, поднявшись до отметки 88 долларов за баррель нефти марки Brent.

«Позитивное влияние на стоимость нефти продолжает оказывать ограничение добычи нефти со стороны ОПЕК, плюс у стран ОПЕК не получается нарастить даже запланированные объемы. Это порождает дефицит ресурса на рынке. Помимо этого, обострилась ситуация на Ближнем Востоке: йеменские хуситы атаковали нефтяные объекты АОЭ», — рассказали аналитики.

Эти факторы, по словам аналитиков, являются поддерживающими факторами для нефти. По данным Международного статистического агентства, превышение спроса над предложением составляет порядка 1 млн баррелей в сутки. На этом фоне крупные инвестиционные компании, банки и трейдеры считают, что нынешние цены на нефть оправданы и повода для их снижения нет. Напротив, ожидается, что уже в ближайшее время стоимость нефти может достигнуть 90 долларов за баррель.

«Дополнительное потребление и, соответственно, спрос на нефть, также провоцирует нынешняя холодная зима в Северном полушарии. Это сказывается на цене ресурса», — подчеркнули специалисты.

На фоне столь глобальных позитивных факторов ситуация с «Омикроном» в Китае ушла на второй план и вряд ли серьезно повлияет на ситуацию.

Золото

Динамика на рынке золота 17 января была низкой, оно торговалось на уровне 1820 долларов за тройскую унцию. Небольшое давление на него оказывает стабильный доллар, по индексу DXY он торгуется в районе отметки 95 пунктов. Плюс вчера подросла доходность американских десятилетних облигаций до 1,85%.

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«На стоимость золота может повлиять ближайшее заседание ФРС, риторика американского регулятора может оказать влияние на котировки и доллара, и драгметалла. Ожидается, что могут быть анонсированы повышение ставки в марте и полное сворачивание действующих стимулирующих мер», — считают специалисты.

Однако от более серьезного падения золото сдерживает сейчас общемировая инфляция, поскольку рост нефтяных цен подстегивает ее.

Рубль

По итогам вчерашнего дня национальная валюта России «просела», остановившись на отметке примерно в 77 рублей за доллар. К утру 18 января рубль немного отыграл свои позиции вернувшись обратно на уровень 76,5.

«На рубль «давит» геополитика: ситуация на Украине и сложные переговоры России с НАТО. Никаких значимых подвижек не произошло. США вчера заявляли об отключении России от системы межбанковских переводов Swift в качестве санкций, но сегодня появилось уже опровержение», — пояснили аналитики.

Федеральное агентство новостей /

С другой стороны, от серьезного падения рубль удерживают высокие цены на нефть. Еще одним позитивным фактором для национальной валюты станет предстоящий налоговый период. Как сказали специалисты, конвертация выручки экспортерами тоже положительно скажется на курсе рубля.