Подорожание хлебобулочных изделий ожидается в России

Москва, 18 января. Хлебобулочная продукция подорожает в России примерно на 8-9% в 2022 году. Такое заявление сделал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

По его словам, в этой отрасли не наблюдается никаких проблем, поскольку россияне покупают все больше хлеба, в связи с чем рынок ежегодно растет на 1,5-2,5%.

Повышение цен будет варьироваться в разных регионах, отметил Кацнельсон. Благодаря высокому уровню конкуренции ценовой фактор не является для отрасли приоритетным. Также в стране с каждым годом повышается число пекарей. Они учитывают финансовые возможности покупателей и стараются устанавливать оптимальные цены на свою продукцию. Потому резкого подорожания хлебобулочных изделий не ожидается, заключил эксперт.

Стоимость кондитерских изделий на рынке РФ поднимется с 1 февраля. Это произойдет из-за увеличения цен на муку, пальмовое масло и меланж, а также иных издержек.