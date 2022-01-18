На Алтае нейтрализовали главаря ячейки опасной секты

Барнаул, 18 января. Алтайские правоохранители задержали руководителя запрещенной в РФ тоталитарной религиозной секты.

По данным пресс-службы регионального следкома, преступник был задержан при участии сотрудников регионального ФСБ. Он проводил собрания сектантов, вербовал в ячейку новых членов, хотя знал о судебном решении, признавшем секту экстремистской и запрещенной, сообщает «Наш Бийск». В отношении фанатика было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Организация деятельности экстремистской группы»).

Ранее ФАН сообщал о задержании сотрудниками правоохранительных органов в Иркутске семи членов тоталитарной секты. В отношении преступников были возбуждены уголовные дела, они обвиняются в экстремистской деятельности.