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Решетников рассказал о возможностях российского бизнеса инвестировать в зарплаты

Экономика
Решетников рассказал о возможностях российского бизнеса инвестировать в зарплаты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 января. Российский бизнес продемонстрировал значительный рост прибыли в условиях дефицита рабочей силы в 2021 году, что позволяет инвестировать в увеличение зарплат, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Рынок труда, по его словам, восстановился. И это произошло быстрее, чем прогнозировалось. Безработица в настоящий момент находится на исторических минимумах.

«Сохраняется значительное количество низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих мест. Это ограничение — серьезный вызов для региональных экономик. Сейчас хороший шанс снять это ограничение — наблюдается дефицит рабочей силы, а рост чистой прибыли у компаний говорит о том, что бизнес может себе позволить инвестировать в повышение эффективности, модернизацию производств, в рост зарплат», — пояснил Решетников.

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что стабильность компании является главным фактором при выборе работы в 2022 году — такого мнения придерживаются 59% респондентов. Высокий уровень зарплаты остается важным критерием для 56% опрошенных.

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минэкономразвития максим решетников бизнес зарплаты
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