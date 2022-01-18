Курс украинской гривны к доллару опустился до минимума с прошлого года

Киев, 18 января. Украинская гривна стремительно дешевеет по отношению к доллару, свидетельствуют данные биржевых торгов. Курс валюты уже опустился до прошлогоднего минимума.

Стоимость денежной единицы Украины составляет 0,03512 доллара. За день гривна подешевела на 1,17%. Сейчас за 1 доллар на рынке дают 28,47 гривны. Евро торгуется на уровне выше 32,45 гривны.

Рост доллара по отношению к гривне обусловлен слабой деловой активностью на Украине в начале года и уменьшением предложения валюты на рынке. Еще одним фактором, играющим не на пользу гривне, является ожидание роста импорта энергоресурсов в денежном выражении.

В декабре 2021 года жители Украины продали рекордное количество наличной валюты. По данным Национального банка Украины, объем продаж составил 1,62 млрд долларов, что на 23,3% выше, чем в предыдущем месяце.