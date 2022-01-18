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Назарбаев впервые вышел на связь после начала протестов в Казахстане

  /   Обновлено: 18 января 2022 14:12
Политика
Назарбаев впервые вышел на связь после начала протестов в Казахстане
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нур-Султан, 18 января. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации впервые после начала беспорядков в республике.

В ходе своего выступления экс-глава республики рассказал, где находился во время беспорядков.

«Я пенсионер, нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет, слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — подчеркнул Назарбаев.

Политик также заявил, что нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Экс-президент поблагодарил жителей Казахстана за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил на посту руководителя республики.

Ранее политолог Евгений Сатановский допустил, что Назарбаев умер, поэтому не выходит на связь. С ним согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который не исключил, что экс-президента Казахстана «уже похоронили».

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