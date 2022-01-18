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Директор СВР Нарышкин назвал диктатурой политическую ситуацию на Украине

  /   Обновлено: 18 января 2022 14:12
Политика
Директор СВР Нарышкин назвал диктатурой политическую ситуацию на Украине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 января. Государственный террор на Украине можно сравнить со временами гитлеровской оккупации. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В ходе открытия выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)» руководитель ведомства отметил, что украинская элита и националисты развязали настоящую гражданскую войну после кровавого государственного переворота 2014 года. В результате этого в Донбассе гибнет мирное население.

По словам Нарышкина, антигуманное, коррупционно-олигархическое и глубоко антиукраинское лицо постоянно делает антироссийские заявления, становясь своего рода «лицом анти-России».

«Настоящая диктатура», — высказался глава СВР.

Нарышкин рассказал, что ему кажется, будто машина времени перенесла Украину в годы гитлеровской оккупации, когда мирные граждане страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников.

Ранее Нарышкин рассказал, что Российская Федерация максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. По словам главы СВР, современная Россия сделала многое, чтобы Украина состоялась в качестве независимого государства.

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Все новости / Политика / Директор СВР Нарышкин назвал диктатурой политическую ситуацию на Украине
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