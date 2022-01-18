Грозный тандем: сближение России и Китая вызывает напряжение у Запада

Россия и Китай неуклонно укрепляют единство и наращивают преимущества перед западными странами как в экономическом, так и в военном плане. С таким заявлением выступил бывший главком сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

Американский офицер рассказал о том, что в последнее время Россия и Китай вызывают панику и ужас в глазах Запада. Эти страны связывают давние дружеские узы. Кроме того, у Москвы и Пекина существует общая неприязнь к любым международным действиям, позволяющим вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, а в Совбезе ООН Россия и Китай голосуют против любых предложений, которые направлены на вмешательство Запада в дела независимых государств.

После распада СССР были созданы Шанхайская организация сотрудничества, которая является крупнейшей неправительственной группой в мире по численности населения государств-членов, новое Всеобъемлющее евразийское экономическое партнерство и Организация Договора о коллективной безопасности. Все эти организации действуют независимо от западных государств и показывают, считает генерал, что Россия и Китай не нуждаются в США и Евросоюзе.

Джеймс Ставридис обеспокоен и растущим военным сотрудничеством между Москвой и Пекином. Он напомнил, что в 2018 году на границе России и Китая прошли крупнейшие со времен окончания холодной войны военные учения («Восток-2018»). В них приняли участие более 300 тысяч российских и китайских военнослужащих, почти 40 тысяч единиц техники, 80 военных кораблей и тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников. Тем временем военные корабли РФ и КНР регулярно проводят совместные учения не только в северной части Тихого океана, а Москва и Пекин начинают развертывание в Восточном Средиземноморье, Северной Атлантике и Балтийском море — в самом сердце Европы, сетует американский генерал.

По мнению бывшего главкома сил НАТО в Европе, Китай и Россия дополняют друг друга, поэтому и являются грозным тандемом. Поэтому, считает он, Западу нужно объединиться против Москвы и Пекина, ведь их союз якобы угрожает НАТО и ЕС.

«В геополитическом смысле две страны дополняют друг друга. Вместе они составляют грозный тандем. С точки зрения США и Запада это растущее содружество вызывает тревогу, особенно если Си и Путин усилят координацию политики, начнут совместно использовать военные базы, предложат друг другу особые экономические привилегии и станут обмениваться военными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты и кибероружие», — резюмировал Джеймс Ставридис.

Россия обладает «устрашающей силой», которая существенно повышает ее шансы на победу в противостоянии с Западом. Об этом сказано в публикации китайского издания Global Times.