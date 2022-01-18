Кремль готов рассмотреть предложение Минобороны РФ о награждении миротворцев ОДКБ

Москва, 18 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят предложения Минобороны о награждении российских миротворцев, если таковые поступят.

По его словам, если оборонное ведомство представит к наградам миротворцев, выполнивших задачи в Казахстане в составе сил ОДКБ, то Кремль оперативно отреагирует на все предложения. Песков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с миротворцами.

«Да многие вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим маневрам и так далее. Каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что 40 самолетов ВКС РФ с миротворцами на борту прибыли из Казахстана в Россию за сутки. Они доставили миротворческий контингент на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях, передает RT.