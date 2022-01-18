300 птиц погибло в Москве при пожаре на голубятне

Сгоревшая голубятня находилась в районе Чертаново на улице Сумской. По предварительным данным в пожаре погибло 300 птиц разных пород.

Голубятня на улице Сумской была для местных жителей настоящим памятником архитектуры. Таких в Москве осталось немного. Постройка была украшена стилизованными под старину глиняными вазонами и резными деревянными элементами. По ее периметру было установлено множество кормушек разных форм и объемов. Это был настоящий птичий питомник.

Во время пожара там находилось около 300 птиц разных видов. Среди них были декоративные, спортивные и другие редкие породы голубей.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в неисправном обогревателе.