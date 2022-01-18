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Певица Maruv взяла паузу в музыкальной карьере из-за выгорания

Шоу-бизнес
Певица Maruv взяла паузу в музыкальной карьере из-за выгорания
maruvofficial.com  /  maruvofficial

Киев, 18 января. Украинская поп-исполнительница Maruv готовится оставить музыкальную сцену на некоторое время. Певица рассказала о своем решении уйти в отпуск.

Певица Анна Корсун (Maruv) не планирует записывать новые песни в ближайшее время. По словам звезды, ей потребовался перерыв из-за эмоциональных трудностей и творческого выгорания. Артистка призналась в Instagram, что пока не готова думать о работе.

«Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома», — заявила исполнительница.

Певица Maruv взяла паузу в музыкальной карьере из-за выгорания
Pr Scr instagram.com / @Philipp von Ditfurth/dpa

Maruv поставила карьеру на паузу и отправилась в путешествие. Звезда поделилась с поклонниками радостью от поездки на курорт. Выбор Maruv пал на один из отелей в Дубае.

Последним проектом артистки стал клип, который звезда презентовала в ноябре. Ролик, где исполнительница предстала в провокационном черном боди, набрал 36 тысяч просмотров всего за первые два часа, передает «Вечерняя Москва».

Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой также продолжили путешествие по теплым странам. Звезды отправилась с детьми в Колумбию, где стали свидетелями инцидента с гидом. Самойлова показала, как крокодил едва не укусил их проводника на глазах у младшего ребенка.

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