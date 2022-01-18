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Расшифровано пророчество Ванги о женских именах, обладательницы которых скоро разбогатеют

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:54
Общество
Расшифровано пророчество Ванги о женских именах, обладательницы которых скоро разбогатеют
пресс-служба первого канала

Москва, 18 января. Расшифрованные пророчества болгарской ясновидящей Ванги сообщают, что обладательницы шести женских имен могут разбогатеть в ближайшие три месяца.

Еще при жизни Ванга славилась изучением звезд и нумерологии. Она считала, что имя и дата рождения играют большую роль в жизни человека.

Согласно информации из расшифрованных пророчеств Ванги, 2022 год будет богат на судьбоносные события. Особенно это коснется обладательниц шести женских имен. Ближайшие три месяца они могут получить приятную прибавку к бюджету, а у некоторых произойдут радостные события в личной жизни.

Расшифровано пророчество Ванги о женских именах, обладательницы которых скоро разбогатеют
pixabay.com /

«Больше всего шансов разбогатеть у женщин с именами Мария, Вероника, Виолетта, Татьяна, Светлана и София», — говорится в пророчествах.

После смерти Ванги осталось множество предсказаний. С годами интерес к расшифровыванию ее слов только продолжает увеличиваться.

Провидица также рассказала об объединении двух государств в 2022 году. Ее слова привел бизнесмен Борис Кючуков, который в 1993 году посещал Вангу.

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женщины ванга имена богатство предсказания
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