Порошенко при поддержке Запада создает предпосылки политического кризиса на Украине

17 января в Киев громко и пафосно прибыл бывший президент Украины Петр Порошенко, уже довольно долгое время жаждущий реванша за 2019 год. Из аэропорта он прямиком отправился в суд, где должны были вынести решение по делу о госизмене, однако после долгих прений его перенесли на 19 января. На этом фоне примечательно, что прибытию Порошенко предшествовала активная информационная кампания и путешествие в Турцию и Европу. Более того, сам приезд бывшего президента совпал с визитом группы сенаторов США и главы МИД Германии, а также падением рейтинга Зеленского.

Уголовное производство в отношении экс-президента Украины

С момента избрания президентом Украины Владимира Зеленского и проведенных кадровых перестановок имя Петра Порошенко стало с завидной регулярностью фигурировать в различного рода уголовных делах. По его собственному заявлению таких было порядка 30-ти, однако на сегодняшний день достоверно известно о двух. Первое тянется с июня 2020 года и касается превышения полномочий при продвижении Сергея Семочко на должность первого заместителя Службы внешней разведки Украины. Второе — о государственной измене в рамках дела о поставках угля с территорий Луганской и Донецкой народных республик в 2014-2015 годах.

???????????? Схема преступления Порошенко и его подельников pic.twitter.com/b7gc5HmXYx — One7 (@OneSe17en) January 17, 2022

17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить повестку в суд Порошенко, но не смогли его найти. В последствии оказалось, что экс-президент отбыл за границу в рабочую командировку.

Примечательно, что по ровно такому же делу проходит и находящийся под домашним арестом Виктор Медведчук. В начале этого года уголовное производство против него позволило Офису президента Украины вывести его из политики и отобрать активы не только в виде средств массовой информации, но и участка нефтепровода «Дружба», идущего из Белоруссии через Украину в Европу.

Федеральное агентство новостей /

Вполне возможно, что и в отношении Петра Порошенко предполагалось запустить подобный сценарий, тем самым сбив его политическую активность, которая действовала команде действующего президента на нервы. К примеру, 6 декабря подразделения украинской группировки на юго-востоке страны посетил Владимир Зеленский. Визит был довольно скромный, без должного освещения. Буквально через четыре дня туда же отправился Петр Порошенко, который 10-13 декабря не только передал батальонный комплект видеонаблюдения и другие подарки 25-й парашютно-десантной бригаде, но и открыл памятник футболисту «Авангарда Краматорск» Степану Чубенко, который якобы был расстрелян сторонниками федерализации в 2014 году за проукраинскую позицию.

facebook.com / @petroporoshenko

Кроме того, в ходе всего визита Порошенко активно создавал картинку народной любви, поддержки среди населения, встретился и поощрил волонтеров, братался с сотрудниками силовых структур.

facebook.com / @petroporoshenko

Тактическое отступление

Тем не менее сразу же по завершению тура на юго-восток Украины, не дождавшись вручения подозрения, Порошенко уехал из страны. Первой точкой его турне стала Турция, где в Стамбуле 18 декабря он встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Епископ в начале 2019 выдал тогда еще занимавшему кресло президента Петру Порошенко томос об автокефалии Православной церкви Украины, тем самым поддержав ее отделение от московского патриархата и его предвыборную кампанию.

facebook.com / @petroporoshenko

Примечательно, что Варфоломея считают тесно связанным с деятельностью ЦРУ. Косвенно это подтверждает выданный главой Украинской православной церкви Филаретом бывшему заместителю директора Джека Девайна орден Андрея Первозванного с формулировкой «за помощь в создании новой поместной церкви на Украине». Произошло это в середине декабря 2018 года, буквально за месяц до официального вручения томоса, а значит уже было известно о положительном решении данного вопроса. Поэтому встреча Порошенко с Варфоломеем скорее всего носила характер получения указаний по линии ЦРУ.

Далее Порошенко отправился в Польшу, где 21-22 декабря принял участие в конференции «Россия-Украина-НАТО эскалации на восточном фланге», где убеждал участников в реальности «агрессии со стороны России».

facebook.com / @petroporoshenko

По всей видимости организована конференция была бывшим президентом Польши (2010-2015 гг.) Брониславом Коморовским, вице-маршалом Сената Михаилом Каминским и председателем Комитета по иностранным делам Сейма Мареком Кухтинским, с которыми Порошенко в дальнейшем встретился отдельно.

facebook.com / @petroporoshenko

При этом, на каждой из этих фигур хотелось бы остановиться поподробнее.

Бывший президент Бронислав Коморовский — из польского высшего дворянского рода, а его родственницей является графиня Анна Коморовская. Более того он связан с Габсбургами, которые, по слухам, готовят Польшу и бывшие территории Княжества Литовского к вступлению на трон герцогини Елизаветы Брабантской, сейчас 19-летней наследницы короны Бельгии. Судя по всему, одним из путей реализации этого является провоцирование конфликта между Украиной и Россией.

Вице-маршал Сената Михаил Каминский — глобалист, его карьера пошла в гору после попадания в команду братьев Качинских, в 2009 году возглавил в Европарламенте группу, куда вошли британские консерваторы, вхож к братьям Качинским, в 2014 году работал с бывшим председателем Европейского совета и президентом Европейской народной партии Дональдом Туском. В настоящее время находится в оппозиции к действующему президенту Анджею Дуде.

facebook.com / @petroporoshenko

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Марек Кухтинский — входит в правящую партию «Право и справедливость», был соучредителем проекта «Европа Карпат» — инициативы по развитию международного сотрудничества между Чехией, Польшей, Румынией, Сербией, Словакией, Украиной и Венгрией.

facebook.com / @petroporoshenko

В дальнейшем Порошенко дал интервью таким средствам массовой информации как швейцарское Neue Zürcher Zeitung и немецкое Frankfurter Allgemeine Zeitung. Первая — является самой влиятельной и читаемой в среде экономической, политической и культурной элиты Швейцарии, вторую — читает 60% немецкого истеблишмента. Также не обошел Порошенко и одну из самых читаемых газет в Польше — Gazeta Wyborcza и конечно же собственный «5 канал». Везде он говорил о напряженной ситуации на границе Украины, необходимости ее поддержки, «агрессивной политики России», а также неизменности евроатлантических устремлений Киева. Для украинской же аудитории Порошенко рассказывал, как же он много сделал для страны и то, что не боится противостояния с Зеленским, который начал форменное политическое преследование.

Следующим пунктом назначения стала Бельгия, где в день саммита Россия-НАТО (12 января) Порошенко встретился с секретарем Европейской народной партии Антонио Лопес-Истурис Уайт. С ним бывший президент Украины кроме всего прочего обсудил и внутриполитический вектор украинского развития.

facebook.com / @petroporoshenko

Пробыл в Брюсселе Порошенко аж до 15 января и провел еще ряд встреч с депутатами Европарламента, а также, вероятно, представителем королевской семьи Бельгии, имеющего тесные связи с Габсбургами. Устроить последнее вполне мог Бронислав Коморовский.

После завершения всех встреч и видимо заручившись поддержкой Порошенко двинулся из Бельгии в Варшаву для того, чтобы утром 17 января прибыть в Киев. Здесь следует отметить, что дорога на Украину довольно ярко освещалась пресс-службой «Европейской солидарности» и всеми доступными бывшему президенту ресурсами. В целом создавалась картинка триумфального возвращения народного героя, примерного семьянина, добившегося поддержки Запада, для встречи которого мобилизовывались все ресурсы.

Він захищатиме демократію і боронитиме Україну – «ЄС» Миколаївщини 17 січня зустрічатиме Порошенкаhttps://t.co/BnUfdSHss4 pic.twitter.com/1fH3aOW7lf — Європейська Солідарність (@Euro_Solidarity) January 14, 2022

Примечательно, что анонсировал дату своего прибытия Порошенко только 6 января — уже после визита в Турцию и Польшу, а значит к этому времени он уже получил гарантии неприкосновенности от западных кураторов. На этом фоне примечательно заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон не исключает, что «предлогом вторжения России может стать попытка госпереворота на Украине». Это указывает на непричастность к деятельности Порошенко администрации Байдена.

Возвращение на Украину

К приезду Петра Порошенко на Украину в аэропорту «Европейской солидарности» удалось собрать около тысячи своих сторонников и довольно много представителей СМИ.

Активісти з усієї України збираються у Жулянах на акцію проти політичних репресійhttps://t.co/T7YpoZ5wqy pic.twitter.com/CXXKjZAwyN — Європейська Солідарність (@Euro_Solidarity) January 17, 2022

После небольшого выступления Порошенко сразу отправился на заседание Печерского суда города Киева, где его сторонниками также был организован митинг. Комичность ситуации добавлял тот факт, что меру пресечения ему должен был выбрать судья Алексей Соколов, которого бывший президент назначил на должность своим указом в 2017 году.

facebook.com / @petroporoshenko

Длилось заседание довольно долго и завершилось уже после полуночи переносом оглашения решения на 19 января. При этом, состоялось это, как утверждает Telegram-канал «Легитимный», после 5-часов звонков судье из Офиса президента.

Прокурор требовал ареста на 2 месяца или залог в 1 миллиард гривен. На этом фоне появлялись сообщения о подготовке сторонниками Порошенко чуть ли не силового варианта для того, чтобы помешать его аресту.

Однако, наиболее тяжелые «баталии» происходили в это время в Офисе президента, где в один день прошли переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок и группой американских сенаторов.

president.gov.ua /

В первом случае основными темами были возобновление переговоров в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) и развитие энергетического взаимодействия. По последнему пункту договорились открыть в Киеве немецкий офиса для реализации совместных проектов в водородной энергетике. А с американскими сенаторами обсудили направления дальнейшего финансирования Украины и некие «демократические реформы».

Федеральное агентство новостей /

И хотя визиты скорее являлись плановыми, внесение нестабильности Порошенко именно в этот день немного усилило переговорные позиции иностранных визитеров, скорее всего пытавшихся получить будущие экономические дивиденды от сотрудничества с украинским правительством.

Перспективы

Учитывая настоятельные просьбы из Посольств Великобритании и США на Украине не трогать Петра Порошенко и не сажать его даже под домашний арест, политическое противостояние 19 января не закончится. При этом, дальнейшая активная деятельность бывшего украинского президента едва ли приведет к очередному «Майдану», однако сильно ударит по рейтингу Зеленского, который и без того к концу 2021 года снизился до 24%. Это в свою очередь может привести к политическому кризису и инициированию внеочередных выборов.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне обращает на себя тот факт, что электорат Зеленского по всей видимости переходит к бывшему председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, чей рейтинг к концу года подобрался к 10%. При этом, по всем опросам во втором туре он побеждает как Зеленского, так и Порошенко, а значит имеет все шансы стать президентом.

Возможно в этом и есть задача Петра Порошенко от западных кураторов — быть инструментом давления на Зеленского, постепенно сбивая его рейтинг. С другой стороны, возможный политический кризис может с легкостью спровоцировать конфликт между Россией и Украиной, а это будет уже в интересах Габсбургов и Британцев. Первые продвинутся в восстановлении былой империи, а вторые — в вопросе наполнения «Южного газового коридора».

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