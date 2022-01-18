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ОАЭ призвали США вернуть «Ансар Аллах» в список террористических организаций

Весь мир
ОАЭ призвали США вернуть «Ансар Аллах» в список террористических организаций
Global Look Press  /  Xinhua

Абу-Даби, 13 января. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обратились к Соединенным Штатам с призывом внести хуситское движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций после того, как йеменская группировка нанесла удары по территории Абу-Даби. Об этом со ссылкой на источник сообщил портал Axios.

Согласно информации анонимного эмиратского чиновника, соответствующая просьба была озвучена министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном в ходе телефонного разговора с американским коллегой Энтони Блинкеном

«Последнее нападение на гражданские объекты в Абу-Даби и захват судна под флагом ОАЭ относятся именно к этой категории», — объяснил источник.

Удар по Абу-Даби

Накануне хуситы, предположительно, при помощи беспилотников атаковали районы Абу-Даби. В результате нападения взорвались три цистерны рядом со складами нефтяной компании ADNOC, а в помещении международного аэропорта столицы ОАЭ был зафиксировано возгорание. Жертвами атаки стали два гражданина Индии и один гражданин Пакистана, еще шестеро ранены.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан осудил нападение и заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Эмиратами и их международными партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности.

После этого в ночь на 18 января силы арабской коалиции нанесли ряд авиаударов по объектам хуситов в Сане. По данным представителя «Ансар Аллах», в общей сложности в ходе атак погибли 20 граждан. Как отмечают СМИ, не менее 14 человек скончались вследствие удара альянса во главе с Саудовской Аравией по дому высокопоставленного члена группировки.

Запутанный конфликт

Примечательно, что менее чем через месяц после вступления в должность президент США Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о внесении «Ансар Аллах» в число террористических организаций. Данный шаг администрации демократов объяснялся тем, что нахождение хуситов в «черном списке» затрудняло оказание гуманитарной помощи йеменскому народу. Однако после этого шиитские повстанцы ускорили свое наступление на севере республики и активизировали свои атаки на инфраструктурные объекты Саудовской Аравии и других стран.

В частности, в начале января грузовое судно Rwabee под флагом ОАЭ было захвачено хуситами у побережья порта Ходейда. Представители «Ансар Аллах» утверждали, что корабль перевозил военное оборудование и принимал участие в боевых действиях на стороне арабской коалиции. Представители последней заверяли, что судно транспортировало грузы медицинского назначения после демонтажа полевого госпиталя на острове Сокотра. Хуситы не освободили корабль Rwabee, даже невзирая на требование ООН.

Военный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, в состав которой вошли Саудовская Аравия и ОАЭ, вмешалась в него в 2015 году с целью поддержки правительства Мансура Хади. Альянсу противостоит движение «Ансар Аллах», которое, как заявляют западные и саудовские СМИ, пользуется помощью Ирана.  

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