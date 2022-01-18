Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 14:58
14:58
Шоу-бизнес
Певец Сосо Павлиашвили признался, что продал квартиру в 90-е из-за долгов
14:55
Политика
Политолог Шипилин: неожиданный ход России может обесценить любой санкционный выпад США
14:52
Политика
Политолог Ковтун исключил новый Майдан на Украине из-за ситуации с Порошенко
14:51
Происшествия
Кондуктор автобуса обматерила пенсионерку из-за замечания в Екатеринбурге
14:50
Экономика
Аналитики оценили темпы строительства жилья в Москве
14:48
Политика
Политолог Рожин заявил, что Порошенко вернулся на Украину с гарантиями поддержки от США
14:47
Общество
Собянин заявил о динамичном распространении «Омикрона» в Москве и области
14:47
Общество
Летом в Самарской области пройдет фестиваль авторской музыки
14:46
Армия
Словакия опровергла сообщения СМИ о подготовке в стране украинских боевиков
14:45
Происшествия
Донские таможенники пресекли вывоз старинных монет за пределы России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Samsung презентовала мобильный процессор Exynos 2200

Технологии
Samsung презентовала мобильный процессор Exynos 2200
samsung.com  /  SAMSUNG

Москва, 18 января. Корейская компания Samsung презентовала новый мобильный процессор, получивший название Exynos 2200. Им будут оснащаться самые топовые устройства компании 2022 года.

Первоначальная дата выхода чипа стояла на 11 января. Однако потом решили отложить премьеру процессора, но что стало причиной такого решения не сообщалось.

Exynos 2200 разработан по четырех-нанометровому техпроцессу EUV. В нем присутствует флагманское ядро Cortex-X2, три больших ядра Cortex-A710 и четыре маленьких ядра Cortex-A510. Кроме того, есть графический процессор Samsung Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2.

Корпорация Samsung собирается перейти на операционную систему Fuchsia от Google. До этого у устройств корейской компании стояла операционка Android.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Samsung презентовала мобильный процессор Exynos 2200
samsung технологии процессор
Комментировать