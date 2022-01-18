Samsung презентовала мобильный процессор Exynos 2200

Москва, 18 января. Корейская компания Samsung презентовала новый мобильный процессор, получивший название Exynos 2200. Им будут оснащаться самые топовые устройства компании 2022 года.

Первоначальная дата выхода чипа стояла на 11 января. Однако потом решили отложить премьеру процессора, но что стало причиной такого решения не сообщалось.

Exynos 2200 разработан по четырех-нанометровому техпроцессу EUV. В нем присутствует флагманское ядро Cortex-X2, три больших ядра Cortex-A710 и четыре маленьких ядра Cortex-A510. Кроме того, есть графический процессор Samsung Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2.

Корпорация Samsung собирается перейти на операционную систему Fuchsia от Google. До этого у устройств корейской компании стояла операционка Android.