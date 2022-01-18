Политэксперт Мошкин назвал причины сдержанной позиции Украины по событиям в Казахстане

Отношение Украины к недавним событиям в Казахстане продиктовано экономической конъюнктурой — республика кровно заинтересована в бесперебойных поставках казахстанского угля для тепловых станций и ТЭЦ. Такое мнение ФАН высказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

Алгоритм действий

Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом РИА Новости заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — рассказал Аблязов.

facebook.com / Мухтар Аблязов

По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму. Данный алгоритм существует уже более четырех лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами. В то же время он предполагает захват административных зданий.

Украинская «прописка» протеста

Как отметил Михаил Мошкин, Аблязов далеко не впервые говорит об украинской «прописке» казахстанского протеста, которым якобы руководит этот беглый олигарх. Как известно, еще 5 января, на пике беспорядков, живущий во Франции Аблязов грозил создать «минимум 100–200» групп протестующих в каждом городе на родине. Тогда он и опубликовал контакты движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Причем аккаунт этой структуры в WhatsApp был привязан к украинским номерам.

«Но отмечу, что уже через три дня в прессе сообщили, что киевским штабом ДВК заинтересовались спецслужбы Украины, причем в сугубо негативном ключе. Люди Аблязова утверждали, что сотрудники СБУ обошлись с ними грубо, избили, требовали подписать бумаги об отказе вести политическую работу на Украине, и угрожали в противном случае депортировать в Казахстан», — пояснил Михаил Мошкин.

Сдержанная реакция

По его словам, официальный Киев не только не поддержал казахстанских «протестующих» (разительное противоречие с поведением украинских властей во время событий в Белоруссии летом — осенью 2020 года), но и фактически проигнорировал ввод контингента ОДКБ в Казахстан. Первая, довольно сдержанная реакция МИД Украины поступила лишь 10 января, когда беспорядки были нейтрализованы.

«Украинская верхушка не переменила отношения к одному из ближайших союзников России на постсоветском пространстве. Ни о каком подключении русофобского киевского режима к евразийским проектам речи не идет. Поведение Украины продиктовано экономической конъюнктурой — республика кровно заинтересована в бесперебойных поставках казахстанского угля для тепловых станций и ТЭЦ. А для этого необходимо в спокойном режиме вести переговоры о закупках угля с властями Казахстана — а значит, и не сомневаться в легитимности власти этой республики», — добавил Михаил Мошкин.

Федеральное агентство новостей /

Он напомнил, что у Франции, где проживает Аблязов, также есть очень серьезный интерес к казахстанскому топливу — а именно к урану для французских АЭС. Как известно, именно Казахстан обладает наибольшими урановыми запасами в Евразии — почти 433 тысячи тонн, и для Франции доставлять этот минерал удобнее, чем из нестабильной западной Африки или из далекой Австралии, с которой к тому же у Парижа не лучшие отношения. По одной из версий, французы могли держать у себя Аблязова «про запас», на случай долговременного политического хаоса в Казахстане. Но мятеж в республике был успешно купирован, при поддержке ОДКБ.

«Авантюрист, а не серьезная фигура»

«Что касается Аблязова, то, как отмечают казахстанские эксперты и российские специалисты по региону, этот экс-чиновник и бизнесмен с уголовным бэкграундом больше похож на авантюриста, нежели на серьезную фигуру, за которой стоит какая-либо значимая сила. Это, впрочем, не отменяет того, что многие внешние силы были заинтересованы в смене власти в Казахстане — неоднократно указывалось на активную работу бесчисленных западных НПО в республике, на странное поведение силовых структур в начале мятежа (вспомним и об аресте руководителя КНБ Карима Масимова по делу о государственной измене). Украина, которая не является геополитическим субъектом, вряд ли могла самостоятельно инициировать «экспорт революции», — добавил Михаил Мошкин.

Он заметил, что украинский фактор в данном контексте может быть упомянут лишь постольку-поскольку, так как в начале беспорядков их организаторы пытались применить майданные технологии, подобные тем, что мы видели в Киеве в 2014-м. Но события в Казахстане развивались иначе — «мирные выступления» гораздо быстрее переросли в горячую фазу, у участников беспорядков не было ни лидеров, ни сколь-нибудь четко сформулированной программы, зато костяком агрессивно настроенной толпы оказались даже не политические радикалы (националисты или исламисты), а мародеры.

«Возвращаясь к Аблязову, отмечу, что нынешнее его заявление похоже на попытку напомнить о себе, когда с ликвидацией мятежа Казахстан стремительно уходит из мировой медийной повестки», — заключил Михаил Мошкин.

Федеральное агентство новостей /

Жители Казахстана в начале 2022 года вышли на протесты из-за повышения цен на газ. После этого мирные демонстрации стали перерастать в беспорядки, столкновения и бои с полицией и армией. Были задержаны почти 10 тысяч человек. Точное количество погибших в ходе боев неизвестно. Минздрав Казахстана сообщил 9 января о гибели 164 человек, но вскоре ведомство назвало публикацию статистики «технической ошибкой».

Политический обозреватель Андрей Зубов, проживающий в Казахстане, рассказал, что в стране была предпринята попытка государственного переворота. Боевики, пытавшиеся захватить власть, действовали организованно. Однако маргинализация общества стала благодатной почвой для протеста в Казахстане.