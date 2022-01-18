Песков назвал чрезвычайно опасными поставки странами НАТО вооружений на Украину

Москва, 18 января. Поставки западными странами вооружений на Украину не способствуют снижению напряженности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможную передачу Британией переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) украинским военным. По его словам, подобные действия являются чрезвычайно опасными.
«Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными», — подчеркнул Песков.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил о планах поставить Киеву легкие противотанковые вооружения. Он заявил, что эти боевые системы предназначены для «самообороны».