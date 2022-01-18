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Экс-жена Мамаева сообщила, что футболист отозвал иск на алименты

Шоу-бизнес
Экс-жена Мамаева сообщила, что футболист отозвал иск на алименты
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Москва, 18 января. Блогер Алана Мамаева сообщила, что ее бывший супруг, футболист Павел Мамаев отозвал судебный иск на алименты и их общего ребенка. Она была удивлена его решению.

Отношения между бывшими супругами после развода стали очень напряженными. Мамаева упрекает футболиста в том, что он тратит много денег на новую пассию, при этом детям не уделяет должного внимания. Мамаев подал иск, чтобы забрать общего ребенка и взыскать с экс-возлюбленной алименты.

«Он подает в суд, чтобы обозначили место проживания ребенка с ним, и я бы платила алименты. Но недавно он этот иск отозвал. С одной стороны, слава богу. С другой стороны, странно, повторной возможности подать этот иск не будет», — заявила Алана Мамаева в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

В конце прошлого года стало известно, что футболист «Химок» обручился с возлюбленной Надеждой Санько. Подписчики спортсмена поздравили его с радостным событием. Однако нашлись и недоброжелатели, которые обвинили Мамаева чуть ли не во всех смертных грехах.

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