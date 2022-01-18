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Астрологи назвали самый несексуальный и холодный в постели знак зодиака

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:41
Общество
Астрологи назвали самый несексуальный и холодный в постели знак зодиака
pixabay.com

Москва, 18 января. Астрологи рассказали, представительницы какого знака зодиака обладают наименьшей сексуальной привлекательностью и не проявляют инициативы в постели.

Специалисты по звездам убеждены, что минимальными шансами развить свою сексуальную привлекательность обладает Козерог. Рожденные именно под этим знаком женщины — одни из самых холодных в интимном плане.

«Они не любят экспериментировать в постели и предпочитают уже проверенные способы получения удовольствия без выдумки», — подчеркнули астрологи.

Астрологи назвали самый несексуальный и холодный в постели знак зодиака
pixabay.com /

В интимном воображении специалисты также отказывают и Козерогам-мужчинам. По словам экспертов, счастливым партнером для представителя данного знака зодиакального круга станет такой же консервативный человек, пишет Woman Journal.

Астрологи ранее назвали Рака самым опасным среди всех знаков зодиака. По их словам, причиной тому служит двойственность характера рожденных под этим созвездием.

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