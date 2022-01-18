Бербок заявила, что немцы навечно благодарны России за примирение после войны

Москва, 18 января. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в ходе своего официального визита в Россию.

В ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Бербок подчеркнула, что немцы навечно благодарны России за примирение после войны.

«Историческая боль между нашими двумя странами — это задача для политиков сегодняшнего дня и для будущих поколений. И за примирение после ужасов нацистской диктатуры мы навеки благодарны людям России», — сказала глава МИД ФРГ.

Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы более конструктивного состояния отношений РФ и Германии. Он подчеркнул, что страна намерена преодолеть накопившиеся проблемы в диалоге с Берлином.