Минск, 18 января. Реакция России и Белоруссии в первую очередь на провокационные манипуляции ВСУ и националистических группировок в приграничных регионах всколыхнула весь Запад.

Больше всего испугались представители высшего руководства Польши и Литвы, снова подняв старую тему об угрозе с востока. В Киеве пока отстают в реакции на свежую милитаристскую повестку. Украинский политикум слишком занят внутренними разборками. Тем не менее можно не сомневаться, что и команда Зеленского скоро подхватит свежий тренд об угрозе со стороны Белоруссии.

Речь, конечно же, идет о предстоящих внеплановых учениях России и Белоруссии на западных и южных рубежах, о которых на днях сообщил Александр Лукашенко. Масштабные мероприятия должны пройти в феврале. Белорусский президент особо подчеркнул, что эти солидные учения будут посвящены отработке определенного замысла в противостоянии с силами Запада — Прибалтика и Польша, и Юга — Украины.

Комментируя реакцию Запада на планы Минска и Москвы, белорусский политолог и журналист Вадим Гигин иронично отметил, что в этой ситуации, по идее, первыми опасения должны были высказать именно украинские политики. Дело в том, что белорусский президент особо подчеркнул, что на этот раз в ходе учений будут отрабатываться и ответы на угрозы с украинского направления. Упор на южный фронт сделан впервые.В общем и целом, это вполне обоснованный шаг, так как совместные маневры России и Белоруссии можно назвать ответом на концентрацию украинских военных и радикалов под видом сил территориальной обороны у белорусских границ, а также на регулярные провокации с их стороны.

Федеральное агентство новостей /

Как ни странно, однако, истерику по поводу «новых угроз» закатили первыми Литва и Польша, отреагировав как на «южный сценарий» предстоящих маневров, так и на «западный».

«Во-первых, европейцы и западники нас не очень хорошо знают, наши традиции. У нас же на носу 23 февраля и эти учения могут быть самым большим классным подарком к Дню защитника отечества. Если же Запад и литовцы с поляками, в частности, будут колыхаться по любому поводу наших действий по коллективной, внимание, обороне, то я бы посоветовал им привыкать к памперсам, которые они так резво чуть что надевают. Ну если анализировать, что происходит, то можно сказать, что внеплановые учения по большей части будут ответом на приграничные провокации Украины, хотя испугались в основном Литва и Польша. Наши сухопутные войска включают в себя два оперативных командования — северо-западное и западное, направленные условно на два театра возможных военных действий — на Польшу и Литву. На юге у нас крупных формирований нет, но сейчас возникла необходимость проводить с РФ совместные мероприятия именно на этом направлении. Почему? Украинцы проводят постоянные учения у наших границ, перебросили дополнительные силы, в том числе и радикалов, и регулярно устраивают провокации. Маневры — это разумный ответ на такое недружественное поведение», — резюмировал Гигин.

Политолог добавил, что Украина сама напрашивается на жесткий ответ с севера, постоянно нагнетая обстановку в приграничных регионах. Киев не только увеличивает группировку войск у белорусских границ, но и упрямо нагнетает обстановку, оправдывая провокационное поведение своих военных призрачной угрозой со стороны Белоруссии. Литва с Польшей в свою очередь показательно закатывают истерику, пытаясь снова сыграть на отработанной годами карте «российской угрозы». Варшава с Вильнюсом прекрасно понимают, что их время уходит. Как только Россия добьется своего в вопросе нерасширения НАТО, содержание Польши с Прибалтикой потеряет всякий смысл для США. Испуг наигранный и реальный одновременно. Сателлиты Вашингтона действительно очень боятся запущенных процессов радикальной трансформации современной геополитики.

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