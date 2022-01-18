TikTok разместил электронную форму для обратной связи с гражданами России

Пекин, 18 января. Социальная сеть TikTok в связи с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний ввела электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациям.

С 1 января этого года в силу вступил законопроект о «приземлении». Согласно ему, компании должны разместить на своем информационном ресурсе форму, через которую российские граждане смогут обратить к руководству TikTok. Как отмечает Роскомнадзор, компания выполнила данное требование.

Отмечается, что в случае нарушения введенного правила доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или полностью заблокирован, передает РИА Новости.

Напомним, социальная сеть TikTok стала лидером топа по самым посещаемым интернет-ресурсам за 2021 год. В этот раз ей даже удалось обогнать прошлого финалиста. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.