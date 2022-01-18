Песков сообщил о подготовке к посланию Владимира Путина парламенту

Москва, 18 января. Работа над подготовкой послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию ведется, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Недавно в пресс-службе Кремля подчеркивали, что выступление главы государства перед парламентом могут перенести на февраль. Сообщалось, что ситуация зависит от влияния на обстановку в обществе распространения штамма COVID-19 «Омикрон».

Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к посланию Владимира Путина ведется. При этом данных о конкретных датах пока нет.

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что число участников послания президента России будет определяться в соответствии с указаниями Роспотребнадзора. Количество зависит от места и даты проведения, пояснял пресс-секретарь главы государства.