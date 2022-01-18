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В Сибири бывший заключенный зарезал пенсионерку ради 20 тысяч рублей
Происшествия
В Сибири бывший заключенный зарезал пенсионерку ради 20 тысяч рублей
 /  СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 18 января. 61-летнюю жительницу села Форпост-Каргат Каргатского района обокрали и зарезали в собственном доме.

Тело пенсионерки с ножевыми ранениями в области груди и шеи обнаружила ее родственница 14 января. В квартире царил беспорядок — перевернутая мебель, разбитые горшки с комнатными растениями, из распахнутых шкафов выброшены все вещи. Среди всего этого беспорядка полицейские обнаружили орудие убийства — нож, и вскоре вышли на подозреваемого.

«Им оказался 32-летний местный житель.​ Мужчина ранее был судим за имущественные преступления, угрозу убийством. Известно, что злоумышленник освободился из мест лишения свободы 11 января текущего года», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, в деле замешаны два брата. К убитой они пошли поздно ночью после продолжительного застолья, когда на их столе закончился алкоголь.

«Один из мужчин остался ждать на улице, а второй, зайдя в жилище, напал на потерпевшую, нанес ей ножом множественные колото-резанные ранения шеи, грудной клетки, после чего завладел денежными средствами последней в сумме около 20 тысяч рублей», — рассказали в СУ СКР по региону.

Один из братьев дал признательные показания против себя. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее новосибирские следователи начали проверку травмирования подростка на хлебопекарном предприятии Новосибирска. 15-летний юноша раздробил руку в станке для раскатки теста.

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