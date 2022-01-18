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Invesco: биткоин может просесть до 30 тысяч долларов

Экономика
Invesco: биткоин может просесть до 30 тысяч долларов
pexels.com  /  Alesia Kozik

Атланта, 18 января. Инвестиционная компания из США Invesco прогнозирует, что биткоин скоро «сдуется». Об этом пишет РБК.

Главная криптовалюта современности уже начала серьезно сдавать позиции, о чем говорит падение биткоина с рекордных 69 тыс. долларов до наблюдаемых сейчас 42 тыс. долларов, уверены финансисты.

Как полагают в инвестфирме, зафиксированная просадка уже свидетельствует о сдувании «пузыря». По это причине в Invesco ожидают дальнейшего падения токена вплоть до 30 тыс. долларов. Соответствующий прогноз включен в перечень «невероятных, но возможных» итогов текущего года. Эксперты оценивают вероятность подобного события в 30%.

«Пузыри обычно сдуваются в течение следующих двух лет. Поэтому несложно предположить падение биткоина ниже 30 тыс. долларов в текущем году», — указывается в отчете компании.

Примечательно, что в своем предыдущем прогнозе на этот год Invesco говорила об обвале криптоактива ниже планки в 10 тыс. долларов. Однако в ноябре биткоин обновил верхний исторический максимум, забравшись выше 69 тыс. долларов.

На днях Альткоин Dogecoin резко подскочил в цене благодаря высказываниям главы автомобильной корпорации Tesla Илона Маска. Он объявил, что товары компании теперь доступны за цифровые монеты.

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Все новости / Экономика / Invesco: биткоин может просесть до 30 тысяч долларов
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