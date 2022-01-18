Invesco: биткоин может просесть до 30 тысяч долларов

Атланта, 18 января. Инвестиционная компания из США Invesco прогнозирует, что биткоин скоро «сдуется». Об этом пишет РБК.

Главная криптовалюта современности уже начала серьезно сдавать позиции, о чем говорит падение биткоина с рекордных 69 тыс. долларов до наблюдаемых сейчас 42 тыс. долларов, уверены финансисты.

Как полагают в инвестфирме, зафиксированная просадка уже свидетельствует о сдувании «пузыря». По это причине в Invesco ожидают дальнейшего падения токена вплоть до 30 тыс. долларов. Соответствующий прогноз включен в перечень «невероятных, но возможных» итогов текущего года. Эксперты оценивают вероятность подобного события в 30%.

«Пузыри обычно сдуваются в течение следующих двух лет. Поэтому несложно предположить падение биткоина ниже 30 тыс. долларов в текущем году», — указывается в отчете компании.

Примечательно, что в своем предыдущем прогнозе на этот год Invesco говорила об обвале криптоактива ниже планки в 10 тыс. долларов. Однако в ноябре биткоин обновил верхний исторический максимум, забравшись выше 69 тыс. долларов.

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