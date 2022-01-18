Минфин: расходы на нацпроекты в 2021 году составили 2,5 трлн рублей

Москва, 18 января. Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов по итогам 2021 года составило 2,5 трлн рублей или 97,8% от годового плана, сообщил Минфин России.

Национальные проекты были приняты кабмином по поручению президента Владимира Путина в 2018 году. Всего их 14, и реализуются они по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Наилучшие показатели по расходам продемонстрировали проекты «Жилье и городская среда» — 99,8%, «Безопасные качественные дороги» — 99,8%, «Наука и университеты» — 99,4%, «Международная кооперация и экспорт» — 99,2%. По проектам «Культура» и «Демография» расходы исполнены на 98,8% и 98,7% соответственно. Проект «Экология» исполнен на 97,7%, «Производительность труда» на 97,9%, «Цифровая экономика РФ» на 95,8%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что задачи по национальным проектам выполнены более чем на 90%. По ряду других показателей также наблюдается существенный рост.