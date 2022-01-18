Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 14:57
14:55
Политика
Политолог Шипилин: неожиданный ход России может обесценить любой санкционный выпад США
14:52
Политика
Политолог Ковтун исключил новый Майдан на Украине из-за ситуации с Порошенко
14:51
Происшествия
Кондуктор автобуса обматерила пенсионерку из-за замечания в Екатеринбурге
14:50
Экономика
Аналитики оценили темпы строительства жилья в Москве
14:48
Политика
Политолог Рожин заявил, что Порошенко вернулся на Украину с гарантиями поддержки от США
14:47
Общество
Собянин заявил о динамичном распространении «Омикрона» в Москве и области
14:47
Общество
Летом в Самарской области пройдет фестиваль авторской музыки
14:46
Армия
Словакия опровергла сообщения СМИ о подготовке в стране украинских боевиков
14:45
Происшествия
Донские таможенники пресекли вывоз старинных монет за пределы России
14:44
Весь мир
Ливия заняла второе место по добыче сырой нефти в Африке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минфин: расходы на нацпроекты в 2021 году составили 2,5 трлн рублей

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:33
Экономика
Минфин: расходы на нацпроекты в 2021 году составили 2,5 трлн рублей
minfin.ru  /  Пресс-служба Министерства финансов РФ

Москва, 18 января. Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов по итогам 2021 года составило 2,5 трлн рублей или 97,8% от годового плана, сообщил Минфин России.

Национальные проекты были приняты кабмином по поручению президента Владимира Путина в 2018 году. Всего их 14, и реализуются они по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Наилучшие показатели по расходам продемонстрировали проекты «Жилье и городская среда» — 99,8%, «Безопасные качественные дороги» — 99,8%, «Наука и университеты» — 99,4%, «Международная кооперация и экспорт» — 99,2%. По проектам «Культура» и «Демография» расходы исполнены на 98,8% и 98,7% соответственно. Проект «Экология» исполнен на 97,7%, «Производительность труда» на 97,9%, «Цифровая экономика РФ» на 95,8%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что задачи по национальным проектам выполнены более чем на 90%. По ряду других показателей также наблюдается существенный рост.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минфин: расходы на нацпроекты в 2021 году составили 2,5 трлн рублей
минфин нацпроекты расходы из бюджета
Комментировать