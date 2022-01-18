Володин обвинил НАТО в попытке оккупировать Украину

Москва, 18 января. Североатлантический альянс подготавливает почву для оккупации Украины, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время открытия весенней парламентской сессии.

По его словам, именно с намерениями НАТО взять под контроль украинскую территорию связаны безосновательные информационные вбросы о якобы готовящемся «наступлении» российской армии на Украину.

«Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию, — сказал политик. — Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину».

В связи с этим парламентарий напомнил, что советники и инструкторы Альянса уже находятся на Украине. Теперь НАТО осталось найти оправдание для переброски туда вооруженного контингента.

Ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Москва использовала консультации, чтобы добиться от Альянса гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток. Позднее, как передает RT, генсек организации Йенс Столтенберг предложил России провести серию встреч для обсуждения ситуации вокруг Украины.