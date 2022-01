Роман по сериалу «Постучись в мою дверь» поступил в продажу

Анкара, 18 января. Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» лег в основу литературного произведения. Роман поступил в продажу 18 января.

Турецкий проект был прохладно встречен зрителями на родине и просуществовал всего два сезона из-за низких рейтингов. Однако сериал мгновенно завоевал популярность за рубежом и был продан платформам 85 стран мира. Кроме того, ромком получил литературную адаптацию в виде романа.

Книга поступила на книжные полки под названием Love Is In The Air, передает «Культуромания». Роман также станет доступен в электронном формате. Сериал сосредоточен на флористке, которая вынуждена притвориться невестой бизнесмена ради престижного образования.

