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Роман по сериалу «Постучись в мою дверь» поступил в продажу

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:30
Общество
Роман по сериалу «Постучись в мою дверь» поступил в продажу
Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Анкара, 18 января. Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» лег в основу литературного произведения. Роман поступил в продажу 18 января.

Турецкий проект был прохладно встречен зрителями на родине и просуществовал всего два сезона из-за низких рейтингов. Однако сериал мгновенно завоевал популярность за рубежом и был продан платформам 85 стран мира. Кроме того, ромком получил литературную адаптацию в виде романа.

Книга поступила на книжные полки под названием Love Is In The Air, передает «Культуромания». Роман также станет доступен в электронном формате. Сериал сосредоточен на флористке, которая вынуждена притвориться невестой бизнесмена ради престижного образования.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел поделилась трогательным фото с матерью. Актриса почтила ее память в годовщину смерти.

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сериал роман постучись в мою дверь
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