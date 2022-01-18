Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола

Брюссель, 18 января. Представляющая Мальту член Европейского парламента Роберта Метсола избрана новым спикером органа.

Политик состоит во фракции консервативной Европейской народной партии. Впервые она была избрана в качестве члена Европарламента в 2013 году.

Роберта Метсола стала новым спикером Европейского парламента, сообщили в пресс-службе. До избрания она занимала должность вице-спикера, экс-глава органа Давид Сассоли скончался в Брюсселе в возрасте 65 лет.

Ранее стало известно, что Сассоли госпитализировали в одну из клиник на фоне осложнений в работе иммунной системе. Вся его официальная деятельность была приостановлена.