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Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
wikipedia.org  /  European Parliamen / CC BY 2.0

Брюссель, 18 января. Представляющая Мальту член Европейского парламента Роберта Метсола избрана новым спикером органа.

Политик состоит во фракции консервативной Европейской народной партии. Впервые она была избрана в качестве члена Европарламента в 2013 году.

Роберта Метсола стала новым спикером Европейского парламента, сообщили в пресс-службе. До избрания она занимала должность вице-спикера, экс-глава органа Давид Сассоли скончался в Брюсселе в возрасте 65 лет.

Ранее стало известно, что Сассоли госпитализировали в одну из клиник на фоне осложнений в работе иммунной системе. Вся его официальная деятельность была приостановлена.

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