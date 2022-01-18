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Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
pexels.com  /  Michael Steinberg

Москва, 18 января. Портфель среднестатистического частного инвестора составили во Всемирном совете по золоту. Об этом пишет «Российская газета».

Всемирный совет по золоту заказал специальное исследование, чтобы установить наиболее оптимальную долю драгметалла в инвестпортфеле. Выяснилось, что соответствующая доля составляет от 10% до 20%. Речь идет как о золоте в виде бумаг, обеспеченных металлом, так и о физическом воплощении химического элемента.

При этом аналитики поясняют, что доля золота в портфеле должна устанавливаться в индивидуальном порядке, так как многое зависит от устремлений инвестора. В целом, эксперты сходятся во мнении, что долю драгоценного металла стоит наращивать, когда на рынке фиксируется высокая волатильность.

«Чем выше обеспокоенность на рынке, чем меньше стабильности на финансовом рынке, тем более привлекательным становится золото. Поэтому в условиях некоторой нестабильности на финансовых рынках, я бы увеличил долю золота в портфеле», — говорит президент саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий.

Отмечается, что золото предоставляет психологический комфорт, а также обеспечивает уверенность инвесторов в том, что с активом ничего не случится, а он сам находится в сохранности.

Заказчики исследования указывают, что гипотетический портфель российского частного инвестора на 61% состоит из денег, 27% в нем отведено недвижимости, а 9% лежит в акциях отечественных компаний. Специалисты поясняют, что при добавлении в портфель 10% золота, доходность его выросла бы за последние 20 лет как минимум на 7%.

Перед Новым годом золото заметно дорожало, так как многие инвесторы начали активно вкладываться в активы-убежища. Нестабильность на биржах заставила игроков прибегнуть к консервативным стратегиям.

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