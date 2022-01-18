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Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ

Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
Global Look Press  /  Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Москва, 18 января. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассчитывает, что парагвайский полузащитник Хесус Медина быстро адаптируется в российском чемпионате.

Наставник «армейцев» напомнил, что новичок красно-синих выступал в MLS. По словам Березуцкого, защитник обладает хорошей скоростью, передает RT.

«Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от MLS, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает», — передает слова 39-летнего наставника пресс-служба ЦСКА.

Накануне «армейцы» объявили о переходе 24-летнего футболиста. Контракт Медины со столичным клубом рассчитан на 3,5 года.

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цска трансферы Алексей Березуцкий хесус медина
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