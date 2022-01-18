Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом

Москва, 18 января. Известная ясновидящая Джуна оставила после своей смерти предсказания о будущем России, которые постепенно начинают сбываться.

Прорицательница умерла в 2015 году, но незадолго до внезапной кончины она дала много интервью для телеканалов, где рассказывала о будущем страны. Джуна говорила, что Россию ждет продолжительный экономический кризис, связанный с давлением «зарубежных партнеров». Но страна сможет его преодолеть, была убеждена прорицательница.

Спад в экономике серьезно ударит по богатым слоям населения, которым предстоит пересмотреть свою систему ценностей. Голодать в России никто не будет, но на фоне падения цен возникнет социальная напряженность, отмечала она.

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В 2015 году Джуна сказала, что в ближайшие десять лет России не грозит участие в глобальных военных конфликтах.

«Отношения с Западом у России всегда были напряженными, такими они и останутся, но до открытых военных противостояний дело не дойдет. Как бы "западные партнеры" ни тужились, но сломить, подчинить или унизить Россию у них не получится», — говорится в жутком пророчестве ясновидящей.

Ранее в Сети появилось забытое пророчество Распутина о «князьях из Запада и Востока». В нем друг царской семьи Романовых рассказал о начале третьей мировой войны, зачинщиками которой станут «три голодные змеи».