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В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
pixabay.com  / 

Оренбург, 18 января. В прокуратуре Соль-Илецкого района Оренбургской области прокомментировали хакерскую деятельность молодого человека.

Как пояснили в региональной прокуратуре, 20-летний местный житель взламывал и блокировал страницы в соцсети «ВКонтакте». Всего на его счету 14 подобных противоправных деяний. При этом он от имени пострадавших пользователей рассылал их друзьям просьбы о материальной помощи, мошенническим путем успев собрать 180 тысяч рублей, сообщает Orenday. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по возбужденному уголовному делу, которое скоро рассмотрит суд.

Ранее ФАН сообщал о взломе соцсети экс-президента США Дональда Трампа спустя несколько часов после объявления о ее будущем запуске. Трамп создает медиагруппу Trump Media & Technology Group, а также социальную сеть. Ее полноценный запуск назначен на 2022 год.

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