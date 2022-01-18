Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:29
13:28
Общество
Песков заявил, что в России не планируется введение локдауна из-за коронавируса
13:28
Общество
Правоохранители оказали помощь лежавшей на снегу женщине в Красноярске
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трамп заявил, что США катятся в ад

Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 18 января. Бывший президент США Дональд Трамп провел первый в текущем году митинг, в ходе которого жестко раскритиковал действующее руководство страны.

По его словам, государство под управлением Демократической партии «катится в ад». На текущий момент главной целью его сторонников является получение контроля над Палатой представителей.

«То, что они делают с открытыми границами, судьями и всем остальным, что они делают, так печально… мы должны выиграть Палату представителей, и я думаю, что мы также можем выиграть Сенат», — сказал он.

Ранее Трамп раскритиковал решение президента США Джо Байдена по выводу американского военного контингента из Афганистана. Он назвал этот шаг капитуляцией и указал на нежелание Белого дома нести ответственность за последствия.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Трамп заявил, что США катятся в ад
сша трамп байден
Комментировать