Трамп заявил, что США катятся в ад

Вашингтон, 18 января. Бывший президент США Дональд Трамп провел первый в текущем году митинг, в ходе которого жестко раскритиковал действующее руководство страны.

По его словам, государство под управлением Демократической партии «катится в ад». На текущий момент главной целью его сторонников является получение контроля над Палатой представителей.

«То, что они делают с открытыми границами, судьями и всем остальным, что они делают, так печально… мы должны выиграть Палату представителей, и я думаю, что мы также можем выиграть Сенат», — сказал он.

Ранее Трамп раскритиковал решение президента США Джо Байдена по выводу американского военного контингента из Афганистана. Он назвал этот шаг капитуляцией и указал на нежелание Белого дома нести ответственность за последствия.