Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:29
13:28
Общество
Песков заявил, что в России не планируется введение локдауна из-за коронавируса
13:28
Общество
Правоохранители оказали помощь лежавшей на снегу женщине в Красноярске
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров обсудит с Бербок «бросающие тень» на отношения двух стран темы

Политика
Лавров обсудит с Бербок «бросающие тень» на отношения двух стран темы
flickr.com  /  МИД России

Москва, 18 января. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров обсудит с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок «бросающие тень» на отношения двух государств темы.

Глава МИД Германии не объяснила, о чем именно, будет идти речь.

«Сегодня мы будем обсуждать, в том числе, и темы, которые бросают тень, на наши взаимоотношения», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров начал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Москве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров обсудит с Бербок «бросающие тень» на отношения двух стран темы
лавров германия рф Бербок
Комментировать