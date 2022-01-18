Лавров обсудит с Бербок «бросающие тень» на отношения двух стран темы

Москва, 18 января. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров обсудит с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок «бросающие тень» на отношения двух государств темы.

Глава МИД Германии не объяснила, о чем именно, будет идти речь.

«Сегодня мы будем обсуждать, в том числе, и темы, которые бросают тень, на наши взаимоотношения», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров начал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Москве.