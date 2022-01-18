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Лидер ДНР Пушилин: присутствие Зеленского на переговорах России и США неуместно

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:15
Политика
Лидер ДНР Пушилин: присутствие Зеленского на переговорах России и США неуместно
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 18 января. Президент Украины Владимир Зеленский не должен принимать участия в переговорах России и США по вопросам безопасности, его присутствие там неуместно. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Политик жестко высказался в отношении участия представителей Киева и лично экс-артиста «Квартала 95» в контактах Москвы и коллективного Запада. Высказывание Пушилина приурочено к позиции официального Киева, требующего участия Белого дома в двусторонних контактах Кремля и Банковой.

Москва уже выразила недовольство позицией украинских властей. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что текущий диалог двух стран затрагивает лишь вопрос соблюдения Минских соглашений, и в данном контексте участие Белого дома в двусторонних контактах не обязательно.

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