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Ушел из жизни легендарный футболист мадридского «Реала» Франсиско Хенто

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:16
Спорт
Ушел из жизни легендарный футболист мадридского «Реала» Франсиско Хенто
maxpixels.net

Мадрид, 18 января. Легендарный футболист мадридского клуба «Реал» Франсиско Хенто скончался на 89-м году жизни. Он был единственным игроком в мире, которому удалось шесть раз стать обладателем Кубка европейских чемпионов.

Хенто выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год и провел 600 матчей, забив 182 гола. Кроме того, в составе клуба он 12 раз выигрывал чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке Испании и Межконтинентальном кубке.

Несколько месяцев назад бывший вратарь итальянского футбольного клуба «Реджина» Даниэль Леоне умер в возрасте 28 лет. Причиной смерти стала опухоль мозга, сообщал телеканал «360».

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