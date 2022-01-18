Британия заявила о планах предоставить Украине противотанковое вооружение

Лондон, 18 января. Великобритания планирует поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Об этом заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Соответствующее заявление министр сделал в ходе выступления в парламенте. По его словам, украинским военным будут переданы противотанковые вооружения, предназначенные для «самообороны», передает RT.

«Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны», — сообщил Уоллес.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается и не вынашивает агрессивных планов в отношении Киева. Там также отмечали, что Запад продолжает «накачивать» Украину оружием.