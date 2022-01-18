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Британия заявила о планах предоставить Украине противотанковое вооружение

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:09
Армия
Британия заявила о планах предоставить Украине противотанковое вооружение
Федеральное агентство новостей

Лондон, 18 января. Великобритания планирует поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Об этом заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Соответствующее заявление министр сделал в ходе выступления в парламенте. По его словам, украинским военным будут переданы противотанковые вооружения, предназначенные для «самообороны», передает RT.

«Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны», — сообщил Уоллес.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается и не вынашивает агрессивных планов в отношении Киева. Там также отмечали, что Запад продолжает «накачивать» Украину оружием.

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