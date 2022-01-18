Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей

Донецк, 18 января. Министерство труда и социальной политики ДНР объявило об увеличении бюджета на выплату социальных пособий гражданам республики на 3,4 млрд рублей. Рост выплат будет содействовать повышению качества жизни людей. С 1 января 2022 года размер некоторых социальных пособий в ДНР вырос на 5 — 140%, в зависимости от вида пособия и категории получателей, передает информационное агентство «Новороссия».

В первую очередь изменения коснулись семей с детьми, людей с инвалидностью, а также тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Министерство труда и социальной политики республики поставило своей целью довести размер социальных выплат в ДНР до уровня соседней Ростовской области.