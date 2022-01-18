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Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Донецк, 18 января. Министерство труда и социальной политики ДНР объявило об увеличении бюджета на выплату социальных пособий гражданам республики на 3,4 млрд рублей. Рост выплат будет содействовать повышению качества жизни людей. С 1 января 2022 года размер некоторых социальных пособий в ДНР вырос на 5 — 140%, в зависимости от вида пособия и категории получателей, передает информационное агентство «Новороссия».

В первую очередь изменения коснулись семей с детьми, людей с инвалидностью, а также тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Министерство труда и социальной политики республики поставило своей целью довести размер социальных выплат в ДНР до уровня соседней Ростовской области.

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днр рост пособия социальные выплаты
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