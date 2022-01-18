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Netflix выпустил второй сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»

  /   Обновлено: 18 января 2022 13:05
Общество
Netflix выпустил второй сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»
Кадры из мультсериала «DOTA: Кровь дракона»

Москва, 18 января. Стриминговая платформа Netflix выпустила второй сезон аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона». Всего сняли восемь эпизодов.

Хронометраж каждой серии 25 минут. Эпизоды уже можно посмотреть на стриминговой площадке. Во втором сезоне появятся Лина, Террорблейд и принцесса Мирана.

Сценарист Эшли Миллер поделился подробностями нового сезона аниме-сериала. История будет разворачиваться вокруг Террорблейда, который хочет выбраться из ада ради изменения мира. По словам сценариста, персонаж мечтает создать реальность, «которую мы заслуживаем». Селеминэ потеряет свое могущество. Ей придется научиться жить без своей божественной силы.

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сериал аниме Dota: Кровь дракона
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