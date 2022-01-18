«Великий колдун» из Мексики предсказал крупное наводнение и экономические проблемы в США

Москва, 18 января. Знаменитый ясновидящий из Мексики Антонио Васкес, известный многим как «Великий колдун», сделал предсказание на 2022 год, в котором раскрыл будущее США.

Васкес ежегодно в январе рассказывает о своих прогнозах на следующие 12 месяцев. Его смелые пророчества пользуются большой популярностью в Мексике, а также регулярно привлекают внимание СМИ. В этом году колдун затронул будущее Соединенных Штатов Америки.

По его словам, изменение климата продолжит воздействовать на весь мир, но больше всего скажется на Нью-Йорке. «Большое яблоко» в 2022 году ожидает крупнейшее наводнение.

Однако на этом проблемы для США не закончатся. Предстоящий год окажется для американцев не сильно благоприятным. Соединенные Штаты, как заверил «Великий колдун», в этом году столкнутся с серьезными экономическими сложностями.

ПолитРоссия /

Подлинность предсказаний Васкеса можно будет проверить уже совсем скоро. Часть его предыдущих прогнозов уже сбылась. Так, например, ясновидящий в начале 2021 года заявил, что коронавирус «удастся преодолеть в период с мая по июнь, но он не закончится в этом году».

Потомственная ясновидящая Кажетта ранее предсказала союз России и Украины в 2022 году, в то время как Соединенные Штаты будут кусать локти. Увидеть будущее шаманке удалось благодаря мунданной астрологии.