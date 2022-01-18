Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 13:29
13:28
Общество
Песков заявил, что в России не планируется введение локдауна из-за коронавируса
13:28
Общество
Правоохранители оказали помощь лежавшей на снегу женщине в Красноярске
13:24
Политика
Новым спикером Европарламента стала Роберта Метсола
13:23
Общество
В Оренбуржье будут судить взломщика страниц «ВКонтакте»
13:23
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
13:20
Общество
Власти ДНР увеличат объем социальных выплат на 3,4 миллиарда рублей
13:19
Экономика
Инвесторам рассказали, какая доля золота в портфеле является оптимальной
13:19
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий надеется на скорейшую адаптацию Медины в РПЛ
13:18
Общество
Предсказательница Джуна предрекла России напряженные отношения с Западом
13:17
Политика
Трамп заявил, что США катятся в ад
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Великий колдун» из Мексики предсказал крупное наводнение и экономические проблемы в США

Общество
«Великий колдун» из Мексики предсказал крупное наводнение и экономические проблемы в США
pixabay.com

Москва, 18 января. Знаменитый ясновидящий из Мексики Антонио Васкес, известный многим как «Великий колдун», сделал предсказание на 2022 год, в котором раскрыл будущее США.

Васкес ежегодно в январе рассказывает о своих прогнозах на следующие 12 месяцев. Его смелые пророчества пользуются большой популярностью в Мексике, а также регулярно привлекают внимание СМИ. В этом году колдун затронул будущее Соединенных Штатов Америки.

По его словам, изменение климата продолжит воздействовать на весь мир, но больше всего скажется на Нью-Йорке. «Большое яблоко» в 2022 году ожидает крупнейшее наводнение.

Однако на этом проблемы для США не закончатся. Предстоящий год окажется для американцев не сильно благоприятным. Соединенные Штаты, как заверил «Великий колдун», в этом году столкнутся с серьезными экономическими сложностями.

«Великий колдун» из Мексики предсказал крупное наводнение и экономические проблемы в США
ПолитРоссия /

Подлинность предсказаний Васкеса можно будет проверить уже совсем скоро. Часть его предыдущих прогнозов уже сбылась. Так, например, ясновидящий в начале 2021 года заявил, что коронавирус «удастся преодолеть в период с мая по июнь, но он не закончится в этом году».

Потомственная ясновидящая Кажетта ранее предсказала союз России и Украины в 2022 году, в то время как Соединенные Штаты будут кусать локти. Увидеть будущее шаманке удалось благодаря мунданной астрологии.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Великий колдун» из Мексики предсказал крупное наводнение и экономические проблемы в США
сша предсказание колдун
Комментировать