Темпы роста экономики Китая замедлились к концу 2021 года

Москва, 18 января. Китайская экономика в 2021 году выросла на 8,1%, однако темпы ее роста к концу года заметно снизились, обратила внимание газета «Коммерсантъ».

В четвертом квартале прошлого года рост экономики КНР составил 4%, что на 0,9 процентного пункта ниже, чем в предыдущей четверти. Промышленное производство за год увеличилось на 9,6%, но в декабре этот показатель замедлился до 4,3%. Похожая динамика наблюдается в торговле. За прошлый год объем розничной торговли увеличился на 12,5%, однако в декабре рост составил всего 1,2% год к году.

По мнению аналитиков Capital Economics, слабые темпы экономического роста связаны с жесткими ограничениями при возникновении вспышек коронавируса и проблемы в секторе недвижимости. Эксперты ING Bank, в свою очередь, указывают на возможные проблемы в отношениях Пекина и Вашингтона. Они напомнили, что заключенное бывшим президентом США Дональдом Трампом торговое соглашение прекратило действовать лишь в ноябре 2021 года.

Власти Китая на фоне снижения темпов экономического роста объявили о наращивании инфраструктурных инвестиций и смягчении монетарной политики. Накануне народный банк КНР снизил ставку недельного репо с 2,2% до 2,2%. Годовая ставка опустилась с 2,95% до 2,85%.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году продемонстрировал рекордный рост. По данным Главного таможенного управления КНР, показатель по итогам 12 месяцев увеличился на 35,8%, до 146,88 млрд долларов.