Юная скейтбордистка из Японии продемонстрировала свои уникальные навыки

Ризу Акаму к спорту приучил отец. Он с детства занимался серфингом, а дочка брала с него пример. Однажды девушка решила встать на доску. Пируэты, которые она стала выполнять с трудом могут повторить профессионалы.

Помимо досок для серфинга и скейтборда отец юной спортсменки пробовал ставить ее и на коньки. Любой спорт давался девочке легко, она быстро начинала импровизировать, выполняя сложные кульбиты. Отец Ризу Рюдзи Акама рассказал, что он всегда учил ее ставить перед собой лишь амбициозные цели: если берешься за что-то, то будь в этом деле первая.

«Что отличает ее от других, так это то, что Ризу хорошо удается то, чего не могут сделать другие. Она выполняет сложные элементы. Быть не такой, как все и иметь свой собственный стиль — это мощный навык», — рассказывает о дочке Рюдзи Акама.

Ризу рассказала, что впервые встала на доску в седьмом классе. Процесс так увлек юное дарование, что она стала посвящать катанию все свободное время.

«В скейтбординге важно не сдаваться и быть сильным морально. Если вы совершаете ошибку, ощущаете боль — это заставляет вас чувствовать себя подавленным. Например, я, если ошибаюсь, то просто думаю о чем-то хорошем, чтобы поднять себе настроение», — поделилась Ризу.

Сейчас девушка мечтает только об одном — получить золото Олимпиады на играх 2024 года во Франции. Она тренируется ежедневно и не собирается отступать от своей цели ни на шаг.